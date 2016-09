VIVER&

áries





Você saberá como aliviar a carga de seu parceiro ou como realçar suas qualidades em momentos de sedução. Não se isole. Você sente que sua consciência está limpa hoje e por isso está de bom humor.

Touro



Você precisa ser mais receptivo aos outros, você vai ter uma tendência a resolver os seus próprios problemas. Tenha cuidado como o que você diz e aceite as diferenças. Não se envolva a qualquer preço em discussões gerais.

Gêmeos



Hoje seus impulsos derivam de suas necessidades mais básicas. Há previsão de mudanças com seu parceiro... A paixão vai entrar na sua vida. Você se sente mais livre e você está mesmo. Aproveite!

Libra



Você está passando por um clima de otimismo que é devastador. Seu charme está em alta e é hora de discutir os seus planos e persuadir os outros suavemente. Novas conquistas serão gratificantes!

Leão



O aumento de autoconfiança permite que você se abra aos outros de forma genuína. O seu charme radiante e sua determinação estão em evidência mais do que nunca e é hora de fazer sugestões.

Virgem



Talvez a atmosfera parece bastante fria, mas você vai ser capaz de transformar isso a seu favor, tratando sua vida amorosa como uma amizade e, assim, ganhará a compreensão de seu parceiro.

Câncer



Será mais fácil ter sucesso na sua vida amorosa. Um encontro muito positivo poderá abalar a sua vida se você for solteiro - não fique em casa! As elações existentes crescerão. Aproveite!

Escorpião



As trivialidades da vida cotidiana estarão fora dos eixos de sua vida amorosa. Este é o momento de escapar e fugir juntos. Ou, se você for solteiro, mergulhe em um ambiente diferente. É aí que a sorte está esperando.

Sagitário



Você será instintivamente protetor com o seu parceiro. Não deixe que isso o incomode, depende de você encontrar os limites corretos... Antes de despertar desejos súbitos e preocupantes

Capricórnio



O sucesso está ao seu alcance e você será a estrela. É hora de saborear as delícias de Eros e ter novos e diferentes encontros, por que não? Este é o momento certo para procurar um emprego melhor.

Aquário



Sua vida amorosa está se movendo em direção a uma fase tranquila. Você se sente bem consigo mesmo e seu humor e alegria de viver fazem com que você se aproxime de seu parceiro. Bom momento para a cumplicidade fraternal.

Peixes



Modéstia e grandeza andam juntos, mas a modéstia é também uma cobertura para o medo. Você teria tudo a ganhar se tivesse decidido sondar a razão dele em vez de se isolar de seu parceiro.



Economias

Cuide de suas finanças antes que isso se torne um problema. Aproveite a boa vontade que o rodeia para receber o conselho certo e a relativa calma predominante para estabelecer um orçamento que faça sentido, para abrir uma conta poupança ou investir suas economias.