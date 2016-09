VIVER&

Sapatilhas



Já vai para dez anos a parceria firmada entre a estilista Andrea Prianti e a bailarina e coreógrafa Cristina Cará em São José dos Campos. Tal amizade, aliás, gerou a grife Cris Cará, marca de vestuário que contempla linhas de dança e fitness, e que lançou nos últimos dias sua nova coleção intitulada "Dance".

A grife ganhou novas peças em evidência, como blusas top cropped, shorts e calças, que foram desenvolvidos em tecidos leves e fluídos, com certa elasticidade, para priorizar o movimento dos bailarinos.

A estilista conta que para criar se inspira em pessoas e seus estilos de vida.

Para chegar aos resultados de cada coleção, Andrea sempre visita a Academia Cristina Cará em busca de mais referências.

"Gosto de desenvolver temas inspirados no momento de vida do cliente" -- salienta a estilista.

Cristais



O sofisticado restaurante Le Palmier, de São José dos Campos, promove dia 20 próximo um evento singular com a marca de taças Riedel e a importadora Mistral, tudo para mostrar o quanto é importante o uso de copos de qualidade na degustação de bons vinhos.

E quem vai explicar os motivos é a Brand Manager da Riedel no Brasil, Cristina Geremias.

A forma de uma taça, o tamanho do bojo e o diâmetro da borda de cada taça podem influenciar e até alterar o vinho, interferindo na percepção do aroma.

Uma oportunidade única aos apaixonados por vinhos.

Álbum de família



Liderados por Marta Addeo, os clãs das famílias Cartoland e Addeo realizam seu 7º encontro de descendentes amanhã, no restaurante Ganisa, em Guaratinguetá. De origem italiana, as duas famílias vieram para o Brasil no final do século 19 e aqui se misturaram, espalhando-se por praticamente todo o Vale do Paraíba e nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro.

A saga das duas famílias está sendo pesquisada e será transformada em livro pela pesquisadora Marta. Neste sábado, todos celebram principalmente a força, a coragem e a persistência de seus ancestrais ao atravessarem o oceano Atlântico e escolherem o Brasil como sua nova casa. Pelo mar de gente que aqui nasceu provaram que as sementes eram boas, foram bem plantadas e deram belos frutos.