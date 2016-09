VIVER&

- 04:25

Destaques da programação







DIA 16 - SEXTA-FEIRA



19h -Cerimônia de abertura

19h45 - Mesa: 'A litereratura e

as cidades', com José de

SouzaMartins

20h - Teatro de sombras, da

Cia.Quase Cinema

21h - Show de João Bosco



DIA 17 - SÁBADO



10h - Mesa: 'A cidade,modos

de estar', com Guilherme

Wisnik, Leonardo Gandolfi e

Paula Carnevalli

14h - Mesa: 'Cidade em

Trânsito', com Guilherme Tauil,

Carol Rodrigues, Joca Reiners

Terron

18h - Mesa: 'Calçadas, Esquinas

eQuebradas', com Paulo Lins,

Ricardo Aleixo, Lourenço

Mutarelli e Mário Bortolotto



DIA 18 - DOMINGO



10h - Mesa: 'A Cidade e os

Nomes', com José Luiz Peixoto,

Murilo Marcondes de Moura e

Rita Elisa Seda