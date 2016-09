VIVER&

Áries



Você vai se livrar de uma dúvida, o que lhe permitirá progredir na sua vida amorosa. Você ficará satisfeito por ter superado seu embaraço e o de seu parceiro. Hora para conversar.

Touro



Você vai precisar encontrar uma maneira construtiva de falar com o seu parceiro. Seu raciocínio permite que você veja os detalhes, que normalmente teriam provocado reações negativas.

Gêmeos



Você investe mais no seu relacionamento, mas tome cuidado para não se limitar às discussões práticas. Você prova seu compromisso, mas pode ser criticado por não ser suficientemente romântico.

Câncer



Há ciúme no ar. Ele vem de você ou de seu parceiro, você deve manter a cabeça fria para não cometer erros de julgamento. Olhe além das aparências. Evite tomar decisões importantes hoje.

Leão



Suas necessidades são cada vez mais fortes. Persuasão sutil é o melhor caminho a seguir. Se você for solteiro, uma noite fora pode ser muito interessante. Você tem a habilidade de tomar decisões rápidas.

Virgem



Não seja teimoso. Independentemente das suas preocupações, é sempre melhor discutir as coisas com alguém de confiança. Você não terá tempo para descansar hoje. Aproveite bem o tempo.

Libra



A profundidade de seus ideais parece infinita e indefinível. Não pense que você é o único que se sente assim. Expresse seus sentimentos sem timidez. Você se surpreenderá.

Escorpião



Você terá uma boa maneira de expressar seus sentimentos e emoções carinhosamente! Este é o momento para declarar seu amor e falar obre seus planos! É hora de descobrir quem são seus verdadeiros amigos.

Sagitário





Você está procurando a perfeição com tanta insistência que você pode acabar perdendo os prazeres simples da vida, que poderiam levá-lo a realizar seus sonhos. Esteja aberto a novas ideias.

Capricórnio



Você terá uma vontade urgente de oficializar o seu relacionamento. É muito cedo e ainda há fundamentos que você precisa estabelecer antes de chegar a esta fase. Seja otimista.

Aquário



Este será um dia extremamente propício para novos encontros. Sua satisfação emocional será destaque e seu coração está batendo em um ritmo sintonizado com os seus desejos.

Peixes





A influência feminina lhe permitirá dar uma olhada em novas áreas de satisfação. Seja receptivo a novas ideias., o que seria benéfico para enriquecer sua visão do amor. Termine o que começou ontem.

h oróscopo



QUIROGA

Encantamento

Muitas vezes, você é culpado por ter pontos de vista muito pessoais, mas, hoje, a sua opinião conta e é provável que o seu charme seja responsável por esta súbita popularidade. Este não é o momento de se mostrar arrogante: todo mundo se encantará por ti.