'Bom'

Ludmilla



1.



"Bom" é o primeiro single do seu novo álbum; dançante, a música

tem refrão-chiclete, que repete

o seu título.



'Eu, Você, o Mar e Ela'

Luan Santana



2.



'Send My Love (To Your New Lover)' - Adele



3.



'Cheap Thrills'

Sia



4.



'Sei que é você'

Onze:20



5.



'Sim ou Não'

Anitta Part. Maluma



6.



'This is What You Came For' - Calvin Harris (feat Rihanna)



7.



'Cancun'

Thiaguinho



8.



'50 Reais' - Naiara Azavedo Part. Maiara & Maraisa



9.



'Dependente'

Sorriso Maroto



10.



+Vendidos