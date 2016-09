VIVER&

- 04:25



Sempre Alice



Um dos personagens mais icônicos e atemporais da literatura, a Alice, do clássico "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll, terá pela primeira vez uma mostra exclusiva e interativa dedicada à sua história.

Vai ser de 6 de outubro a 30 de novembro, a exposição que foi projetada para ser "vivenciada", além de visitada, no shopping JK Iguatemi em São Paulo. Os mais de 150 anos de Alice serão relembrados em 15 ambientes diferentes que misturam o clássico com experiências tecnológicas,

prometendo encantar todas as gerações.

Pioneira, a mostra foi idealizada e concebida no Brasil, onde será exposta pela primeira vez. A experiência, que terá uma estrutura de 800m², começa em uma sala com ilustrações e livros inéditos de Alice, uma das personagens mais ilustradas do mundo. O ambiente traz alguns desenhos singulares que representam a evolução da personagem ao longo dos anos.

A mostra tem entre os seus principais realizadores a ONG Orientavida, do município de Potim, no Vale do Paraíba, ao lado de Disney Brasil e shopping JK Iguatemi, e conta com produção cenográfica da Caselúdico e apresentação do Ministério da Cultura e da Brasilprev Seguros e Previdência.

Toque de classe



Famoso por seu serviço a La Carte e com suas receitas apreciadas por artistas e famosos do "show business", o restaurante Cassiano, em São José dos Campos, vem emprestando também toques de glamour ao seu almoço self-service no dia a dia. Pratos como arroz de cordeiro ou mesmo a rabanada de vinho do porto como sobremesa -- ambos com o aval do maître Manuel Pires, o Manoelzinho, consultor gastronômico da casa -- acabam de ser incluídos no buffet.

Abdominal



A mais antiga e tradicional academia de ginastica de Guaratinguetá, a Corpo Cia. comemora com um almoço festivo no próximo sábado os seus 25 anos de vida. Depois promover uma mega reforma na casa, adquirir tecnologia de ponta para suas amplas salas, destinando espaços para boutique fitness ( Move), um empório de produtos naturais (Macadâmia) e promover eventos esportivos ao longo do ano, a empresária Giselda Carvalho de Castro reúne alunos e ex-alunos num almoço dia 17 no Luciana Slow Food, com direito a DJs, sorteios e muita animação.

Parcerias



Uma nova parceria de sucesso, no segmento da saúde e beleza marcou a última sexta-feira de São José. Mais precisamente na clinica Menezes, do cirurgião plástico João Menezes, que acaba de se associar aos donos da clínica Embrius, os médicos Carlos Eduardo Buchiarelli Nascimento e Erica de Almeida Buchiarelli, especialistas em reprodução humana, e a Alessandra Brandão, esteticista da In Pulse Fotodepilação Estética e Saúde.

Prato feito



Teve início na segunda e continua até amanhã o "Cardápio de Ofertas" com o qual o CenterVale comemora, em São José, a Semana da Alimentação. Mais de 25 operações desse centro de compras participam do projeto cujo objetivo é oferecer opções vantajosas nas grandes redes como Outback, Bar do Alemão, Johnny Rockets e Rock Ribs.