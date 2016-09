VIVER&

áries

Sua vida amorosa parece estar em excelente forma e o futuro parece otimista... Ou azul. É um bom momento para a construção e os encontros estão se tornando mais frequentes.

Touro



Você está tão ocupado pesquisando o absoluto que corre perigo de perder os prazeres simples, que podem levar você a realizar seus sonhos. Mantenha a mente aberta.

Gêmeos



Tire um tempo para pensar antes de agir e não se esqueça que comprometer não significa que você é fraco de caráter. Pelo contrário, você vai ganhar a sua verdadeira autoconfiança... E a gratidão dos outros!

Câncer



Você está sob a influência de seus desejos libidinosos que o estão levando para o excesso. Adie a tomada de decisões em longo prazo e grandes discussões! Você está bem psicologicamente.

Leão



Você está alegre, descontraído e se sente mais leve. Este é o momento de explorar as suas paixões. Resista ao desejo de se apoiar em seu parceiro e recarregue as baterias.

Virgem



Você vai achar mais fácil pular os detalhes para poder se concentrar melhor em questões essenciais do seu relacionamento ou na revisão de seus ideais. Os seus níveis emocionais estão se desenvolvendo bem.

libra



Não tente controlar a situação a qualquer preço. Você precisa fazer um esforço para se adaptar ao seu parceiro. Ou, se você for solteiro, adapte-se à realidade para que você possa recomeçar

Escorpião



Você estrará mais recuado quando se trata de viver com as diferenças do seu parceiro. Isso lhe dará uma idéia melhor de como superar essas diferenças para afinar os seus planos de ação.

Sagitário



Paixão e sedução estão no menu de hoje. Não se isole, diga sim a convites! Se você estiver em um relacionamento, é hora de aproveitar uma noite juntos e sair da rotina. Você vai achar difícil manter a seriedade. Modere-se.

CApricórnio



A influência masculina vai lhe dar uma visão differente dos novos prazeres. Fique aberto a novas ideias e você vai ganhar com uma concepção recém enriquecida do amor. Evite projetos duvidosos.

Aquário



Você vai ser irresistivelmente atraído a fazer a sua presença e a sua espontaneidade serem sentidas. Nem você e nem seu parceiro terão motivos para se arrepender.

Peixes



Você está preso na rede de suas próprias emoções e isso vai fazer que seja mais difícil de tomar decisões objetivas. Seja extremamente cuidadoso quando se trata de fazer promessas. Planeje suas atividades.



Fertilidade

É uma lua fértil, propícia para aqueles que querem uma criança, mas também para os artistas que "dão à luz" suas obras com facilidade e popularidade. Você está prestes a inventar, inovar ou descobrir alguma coisa. Pense em seus objetivos para descobrir oportunidades inesperadas.