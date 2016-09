VIVER&

- 04:25

Cuba libre

Uma nova atração internacional acaba de ser confirmada por Beto Campos, para o aguardado evento Ilharriba, a mega festa latina em Ilhabela, Litoral Norte de São Paulo.

Direto das quentes noites e praias paradisíacas de Cuba, José Gabriel Martínez Vega, o El Gabo, promete tornar o segundo dia de apresentações do festival, 24 de setembro numa verdadeira loucura latina.

Comemorando 45 anos de carreira, com apresentações em diversos palcos ao redor do mundo, El Gabo leva para Ilhabela toda a vibração do ritmo caliente cubano com um repertório especial para a festa latina. Contando com uma inédita parceria com a banda Cañaveral.

Conversa de cozinha

A chef Fernanda Ferreira, do Tirel Atelier Gastronômico de São José dos Campos, vive seu momento "instant darling da mídia gourmet" e tem se tornado cada dia mais uma referência na gastronomia do Vale do Paraíba.

Presença cativa em inúmeros programas de gastronomia da TV regional, Fernanda iniciou sua carreira na hotelaria até que resolveu criar um espaço gastronômico em São José, aberto a reuniões, eventos e festas, o que faz do Tirel algo diferenciado de tudo que existe na cidade.

O ambiente tem a estrutura para receber eventos de pequeno e médio porte e abre sua cozinha para que o próprio cliente prepare pratos para convidados, tendo também como opção que a própria chef cozinhe. De quebra, tem prestado consultoria na área, elabororando cardápios de restaurantes da região.

Polo decor

Arquitetos e design carimbados de São José e região já estão de prontidão!

No próximo dia 12 de setembro, o Polo Vale Decor realiza um evento exclusivo da Temporada 2016/17 com 40 profissionais que participam da campanha "Explore o antigo, Enxergue além", no Santonofre Boteco Bistrô.

O encontro tem como objetivo reunir os profissionais num clima de confraternização e contará com stand up comedy de Luiz França, petiscos e caipirinhas gourmets da Aquum Bartenders

O Polo Vale Decor é uma associação que reúne empresas de varejo e profissionais em campanhas e ações para apresentar as novidades e tendências do setor.

Abacateiro

O fã clube do cantor Peleco -- no qual me incluo! -- tem um bom motivo para sair de casa na noite desta sexta-feira!

Um apresentação especial no Guten Bier, em São José dos Campos, traz o cantor inspirado no repertorio de Gilberto Gil e Caetano Veloso, além de outros clássicos da MPB como Cazuza, Raul Seixas e Lulu Santos.

Natureza Viva

Para os apaixonados por arte, últimos dias para ver e sentir a exposição de Tercílio Petelin que o Serramar Shopping mostra em Caraguatatuba até o próximo domingo, dia 11.

Numa saudação à proximidade da primavera, as obras de Petelin -- artista local -- retratam paisagens naturais reais, flores e natureza morta, utilizando como técnicas de pintura óleo sobre tela e acrílica.