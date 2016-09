VIVER&

Barbárie de forma sutil na 32ª bienal

Segue até o dia 12 de dezembro a 32ª Bienal de São Paulo. A exposição de arte no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, tem entrada gratuita. Mais de 470 mil pessoas são esperadas. Com nome de "Incerteza Viva", o evento tem curadoria de Jochen Volz, Gabi Ngcobo, Júlia Rebouças, Lars Bang Larsen e Sofia Olascoaga. O objetivo é refletir sobre as atuais condições da vida e as estratégias oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar incertezas. Entre as questões trazidas pelas obras, o racismo, o genocídio indígena e as catástrofes ambientais. Destaque para uma sala com 4.000 moscas e uma obra composta por cogumelos. Na terça-feira (6), a visita à exposição foi reservada apenas a convidados e artistas. Um grupo interrompeu a coletiva de imprensa realizada no mesmo dia para protestar. Eles diziam frases como "Diretas Já".