Premiação

Andréia horta

leva kikito por 'elis' Andréia Horta, protagonista da novela "Liberdade, Liberdade" (Globo), levou para casa no último sábado (3), o Kikito de Melhor Atriz, no 44º Festival de Cinema de Gramado, por sua atuação na cinebiografia "Elis", também eleito o melhor filme na opinião dos espectadores, que deram nota a todos os concorrentes ao final de cada sessão. O longa "O Roubo da Taça" (veja na capa) também se destacou, com quatro troféus, entre eles o de Melhor Ator para Paulo Tiefenthaler. Mas o grande vencedor da noite foi o longa "Barata Ribeiro, 716" que ganhou os Kikitos de Melhor Filme e Direção, para Domingos de Oliveira, também Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Trilha Sonora. O festival foi marcado ainda por manifestações de repúdio ao governo agora efetivo. "Fora Temer" foi a palavra mais ouvida no palco do Palácio dos Festivais.