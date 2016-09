VIVER&

- 04:25



Áries



Sua vida amorosa está muito bem e você será mais convincente do que o habitual. Sua necessidade de brilho inspira o seu parceiro, então deixe-se viver e aproveite. Use a arte como uma forma de escapismo.

Touro



Você será capaz de resolver o que precisa dialogando em um ambiente calmo e íntimo! E sem passar por intermediários duvidosos -- pense nisso! Opte por equilibrar o seu orçamento.

Gêmeos



Você vai ser preenchido com uma intensa sensação de prazer que pode levar à atração e a um relacionamento relâmpago, ou talvez revelar novos desejos em seu relacionamento existente. Deixe-se levar.

Câncer



Seu parceiro vai ser mais dominante do que o normal. Não faz sentido provocar uma luta de poder hoje. Faça o que fizer, não tente controlar a situação. Sua necessidade de reconhecimento vai aumentar. Mas não se desespere.

Leão



Você vai saborear a sua felicidade em uma atmosfera calma, rodeada pelas pessoas que ama. Esta neutralidade benéfica vai lhe trazer o favor de alguém cujo apoio você não estava esperando.

Virgem



Este é um dia muito gratificante na parte humana e emocional, em particular. Acrescentar uma nova dimensão seria muito benéfico. O diálogo é o caminho a percorrer, então não se isole.

Libra



Você se sente atraído por diferentes culturas, pelo exótico e isso vai se refletir na sua vida amorosa hoje. Não perca tempo em análises: viva a sua vida sem neuras! Você está decidido a aproveitar as coisas boas hoje. Faça isso!

Escorpião



Você estará muito ansioso para ver a maneira de pensar do seu parceiro e ter uma melhor compreensão de suas emoções. Você vai encontrar um caminho para compreendê-lo melhor.

Sagitário



Suas ideias utópicas estão começando a lhe causar problemas. Você precisa de paciência para alcançar seus objetivos. Concentre-se. Evite oscilar entre manter a cabeça fria e ter as emoções à flor da pele.

Capricórnio



Você está em paz consigo mesmo e não tem preocupações em relação aos seus relacionamentos íntimos. Isso permitirá que você sonhe com a construção de um cenário perfeito para você e seu parceiro. Aproveita a vida a dois.

Aquário



Uma onda de paixão vai animar a sua vida amorosa e você vai se sentir muito à vontade. Viva o momento sem se preocupar com o futuro, hoje. Espere algumas semanas. Seu instinto vai estar certo.

Peixes



Uma sensação de isolamento e solidão pesa sobre ti. Você tem lembranças a superar para poder sair intacto e está se escondendo atrás de suas expectativas legítimas. Seja paciente e não tome decisões.



h oróscopo



QUIROGA

tensão

O clima ainda é um pouco tenso, especialmente no trabalho, mas em poucas horas, você vai encontrar uma bela liberdade de movimento e pensamento. Então, tenha paciência e organize seu negócio ou concentre-se em seu atraso. É no trabalho que você vai liberar mais positivamente suas tensões.