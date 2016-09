VIVER&

- 04:25

Talher de prata

Há exatamente uma semana, passou a funcionar em Taubaté um novo conceito de restaurante, o Vivá Gastronomia e Eventos. Localizado em um terreno de 4.500 m2 com muito verde -- sendo 1.490m2 de área construída no Alto do Cristo, em um dos pontos mais altos da área urbana--, o local oferece uma belíssima vista panorâmica da cidade com a majestosa Serra da Mantiqueira ao fundo.

Com restaurante e espaço para eventos gastronômicos sob o comando dos irmãos Claudino e José Velloso Borges, a antiga casa da família foi cuidadosamente restaurada ao logo de três anos pela talentosa dupla de arquitetas Andréa e Ana Gatti, e tem na área externa um projeto de paisagismo assinado pela arquiteta Renata Otubo.

De raro talento é chef Ramon Fonseca quem comanda essa cozinha. Ele tem no currículo trabalhos com o chef Mauro Colagreco, do Mirazur, duas estrelas no Guia Michelin, e a assinatura do cardápio e o comando da cozinha do exclusivíssimo We Garden, em Campos do Jordão.

Talher de prata - 2

O Vivá é, na verdade, um lugar de múltiplos espaços para os mais diversos usos, de acordo com o contexto e a necessidade dos seus clientes.

A filosofia da casa é valorizar fornecedores regionais, buscando prestadores de serviços e produtores locais com produtos que vão desde hortaliças e frutas de cultivo orgânico até carnes de produtores de caprinos de Pindamonhangaba, num trabalho de pesquisa do gestor Gustavo Ubarana, formado em gastronomia e administração.

Gazebos nos jardins, ampla varanda com mesas, adega supervisionada por Paolo Faroni, bistrô com obras de arte, piano e móveis de época, espaço para comida de boteco e sushi bar ainda serão inaugurados ainda esse ano. O Vivá propõe a valorização do bem viver, o contato com a natureza, e uma gastronomia da melhor qualidade!

Macau é aqui

Inaugura em Jacareí neste sábado, 10 de setembro, a Macau Show Bar, inspirada em casas de shows, jogos e festas chinesas A casa foi totalmente planejada e estruturada para receber grandes produções de forma segura.

Com uma atmosfera única e lúdica, o local conta com uma área externa ampla, cobertura retrátil, camarotes espaçosos, privates com atendimento personalizado e visão privilegiada para o palco principal, camarim, bares, caixas, chapelaria e toaletes bem localizados para o conforto dos clientes. Já a área interna, foi planejada e estruturada para criar um clima intimista e conta com um espaço para aniversários e confraternizações, palco para apresentações, camarim, camarote, bar e toaletes.

A inauguração no dia 10 vem com show do Sacode a Poeira e Fernando e Fabiano no palco externo, Jessie in Love e DJ no palco interno. A casa já tem outros shows agendados como Marcos e Belutti no dia 16 de Setembro e no dia 30 com Jota Quest.

Tempero

Noite de boa música associada à melhor gastronomia nesta sexta, 9 de setembro, no Luciana Shlow Food em Guaratinguetá. Mais precisamente com uma única apresentação de Paulo Meyer, lenda do blues e rock .