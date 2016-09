VIVER&

Áries



Você está cheio de euforia suave. Aqueles que já estão comprometidos vão saborear tranquilamente a situação. Se você for solteiro, deverá mudar de estratégia. Um erro que você cometeu vai estar em evidência.

Touro



Dia muito importante. Você é a única pessoa que pode freiar as suas esperanças e não realizar os seus sonhos. Este é o momento de declarar seus sentimentos e de se aproximar de seu parceiro.

Gêmeos



Não vale a pena estragar algo estável para mostrar um fragmento fugaz de autoconfiança. Coloque-se sob o microscópio. A necessidade de reconhecimento está fazendo que você exagere.

Câncer



Deixe o seu parceiro falar mais... Ele vai fazer você perceber que cometeu um erro de julgamento sobre ele e isso vai abrir portas em seu relacionamento. Você poderia ter mais iniciativa do que o de costume.

Leão



Você irá direto ao ponto, basta seguir seus instintos e isso estará a seu favor. Não tem sentido ser tão meticuloso, você está desperdiçando tempo e energia.

Virgem



Dia marcado por um acontecimento importante. Seu parceiro vai mostrar evidências de que deseja ficar mais perto de você. Mostre sua gratidão a ele sem medo. Mantenha a mente aberta.

Libra



Você vai dar tudo de si para alcançar o próximo nível em sua vida amorosa. É hora de mudar alguns hábitos ultrapassados. O ambiente de trabalho está ficando mais leve... Aproveite para fazer contatos.

Escorpião



Desejos reprimidos podem fazer você ficar triste. Você corre perigo de congelar as relações próximas que devem ser positivas. Siga em frente e não persista em ter dúvidas fúteis!

Sagitário



A atmosfera despreocupada vai invadir sua vida amorosa com uma nuvem de otimismo. É um momento ideal para desfrutar a vida ao máximo. Não fique com dúvidas.

CApricórnio



Você vai se sentir muito sensível hoje. Você pode usar isso como uma oportunidade para se abrir ou como algo para se esconder. Mande suas dúvidas embora e siga em frente. As suas ações hoje serão coroadas de sucesso.

Aquário



Você será atraído pelos prazeres de Eros. Não tente reprimir seus instintos a qualquer custo, você iria se arrepender. Nada está atrapalhando seu caminho de vida. Chegue antes das pessoas

Peixes



Não deixe que os maus hábitos persistam, pense no futuro. Ele retribuirá. Sua perseverança dará frutos. Mas não seja muito crítico. Em casa, você saberá como relaxar em boa companhia.



Mesmo que suas ideias sejam boas e seus métodos infalíveis, é inútil e prejudicial aos seus interesses ficar acampado em sua posição. É na flexibilidade e na adaptabilidade que escondem as oportunidades mais rentáveis e os encontros mais gratificantes.