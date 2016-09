VIVER&

Eco fashion

Teve início ontem no Colinas

Shopping, São José dos Campos, uma inédita exposição do

projeto Tamar.

A mostra faz parte de uma parceria firmada com o Oscar Fashion Days, que também acontecerá naquele shopping, expondo réplicas de diferentes espécies de tartarugas distribuídas por todo o shopping.

A ação vai culminar com um desfile exclusivo do projeto Tamar no Oscar Fashion Days na noite de 23 de setembro. Na passarela será apresentado parte de sua coleção atual e lançamentos da coleção Verão 2017 da ONG. AS peças estarão disponíveis em 10 lojas em todo o Brasil e em dois aeroportos, em Salvador e Fernando de Noronha.

Toda a verba das vendas das roupas será revertida para a preservação das espécies marinhas.

Entusiasmo

A sócia e proprietária da Light Concept Iluminação, de São José dos Campos, Rose Beldrame, está animada com a participação de sua empresa em mais uma iniciativa que mostra beleza, tendências e novidades para o público especializado na área da região.

A Light Concept é parceira da 4ª. Mostra Casa Decorada, dos lojistas Mariana e Danilo Ming, com ambientes assinados pelos arquitetos Tatiana Otta, Viviane Fortes, Gustavo Martins, Vanessa Coutinho e Daniele Resk.

Arquitetos que, por sua vez, já estão usando peças da Light

Concept .

Ponte aérea

Bacanas de toda a região se cruzando em salas vips e plataformas de embarque internacional nos últimos dias.

Em Londres, na Inglaterra, curtindo um "dolce far niente" estão Núria e Neto Lucchesi, de Guaratinguetá, junto com os filhos Andrezza e Felipe com direito a esticadinha em Windsor. Carmem e Bruno Alvim seguiram rumo a Paris, para a feira Maison et Objet e depois descansam na Normandia. Silvia Maximo e Celso Ribeiro seguiram para Abu Dhabi e Dubai . Enquanto isso Katia Daud, da grife Felicce de Guará, optou por Bremem e Berlin na Alemanha.

Setembro dourado

Teve início no último dia 1º e prossegue todo o mês, a campanha Setembro Dourado, criada para chamar a atenção para os sinais e sintomas do câncer em crianças e jovens e a importância do seu diagnóstico precoce, por meio de ações preventivas e educativas.

E em São José dos Campos, o hospital do GACC participa mais uma vez do Setembro Dourado, como forma de conscientizar a população e desenvolver em todo o Brasil acultura de detectar precocemente tais sinais.

Trata-se do único hospital habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia Exclusiva de Oncologia Pediátrica, e realiza assistência de acordo com a Política Nacional de Atenção Oncológica, sendo referência para o tratamento de crianças e jovens de 0 à 19 anos de toda região da RMVale.