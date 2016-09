VIVER&

Áries





Seus ideais vão fazer você querer continuar conversas anteriores que foram interrompidas. Se você estiver comprometido, você vai entender melhor o seu parceiro e se estiver sozinho, há previsão de romance!

Touro



O clima é desigual. Aqueles que nasceram no segundo decanato deveriam deixar a tempestade passar. Os nascidos nos outros dois decanatos verão uma calmaria profunda em sua vida amorosa.

Gêmeos



Você vai exigir demais de seu parceiro. As coisas poderiam ter sido perfeitas ultimamente, mas você não pode esperar realizar seus sonhos rapidamente: as coisas levam tempo para progredir.

Câncer



Um Vênus conciliador cria tranquilidade em sua vida amorosa. O prazer sensual e as emoções se reúnem dentro de você e não há conflito à vista. Você está flutuando em uma atmosfera de satisfação completa.

Leão



A paixão vai reinar na sua vida amorosa. Não se apresse para tomar qualquer decisão ligada a compromissos de longo prazo. É preciso conhecer melhor a pessoa primeiro.

Virgem



Seus pensamentos automaticamente estarão focados no amor hoje. A solidão parece estar pesando, mas você não sente isso como algo fatal. É sua decisão dar o primeiro passo.

Libra



Decidir o que vem em primeiro lugar será essencial para obter uma imagem mais clara. Se isto é uma escolha entre duas pessoas ou dois diferentes estilos de vida, você terá que manter a cabeça limpa para controlar suas dúvidas.

Escorpião



Sua ousadia vai trazer energia para o seu relacionamento. Isto lhe dará a chance de mostrar ao seu parceiro como você está ligado a ele e que seus sentimentos são profundos.

Sagitário



Este será um dia emotivo depois de voltar de forma inesperada com alguém depois de um longo período de separação... Ou talvez seja o início de uma abertura em seu relacionamento.

Capricórnio



Suas palavras são confusas. Seu senso de humor corre perigo de provocar faíscas com o seu parceiro. Jogue o mesmo jogo e seja compreensivo, então tudo vai ficar bem. Sua sinceridade não vai cair bem a todos.

Aquário



Você está mantendo uma distância saudável quanto às emoções e percepções. O racional está dominando você. Mas não vá muito longe... Isso faz você parecer menos caloroso que o habitual.

Peixes



Você saberá como encontrar as palavras certas para alcançar seus objetivos. O momento é favorável para conquistar os outros e reforçar as relações existentes. Seja natural, sem fazer perguntas.



Alguns se mostram cheios de exigências. Aviso: você vai afastar seus amigos mais fiéis. Você cai muito facilmente na arrogância ou no desprezo assim que encontra resistência. Seu lado cerebral não vai ajudar em nada contra o instinto muito lúcido de seus rivais.