VIVER&

- 04:26

Doce deleite

Quem teve a oportunidade de estar na noite do dia 1º de setembro no Bar do Alemão, no Center Vale Shopping, em São José dos Campos, para a apresentação de sua linha de confeitaria e novas sobremesas, deve estar até agora com a consciência pesada.

Para desespero do Vigilante do Peso, a casa apresentou para degustação as suas tradicionais e exclusivas sobremesas que reúnem o melhor da tradição europeia, como o famoso Apfelstrudel, apresentado nas versões maçã, banana e abacaxi; as tortas Sachertorte (chocolate meio amargo com damascos); a cremosa Käsekuchen (de queijo); além da irresistível Torta Alemã. O Bar do Alemão é conhecido pelas suas receitas inimitáveis, como o pudim de Leite e a torta de Coco (Kokostorte) que também causaram frisson .

Sem gluten

O Dia do Nutricionista, em 31 de agosto último, foi comemorado de forma "para lá" de saudável em São José dos Campos.

A Cacauholic -- empresa tem como carro-chefe chocolates 100% naturais -- reuniu um grupo de nutricionistas para, além de comemorar a data, apresentar sua linha de produtos saudáveis, com chocolate sem glúten, sem açúcar e sem leite.

E, para dar um sabor especial ao encontro, a marca convidou o renomado chef Thiago Fegies, do conhecido restaurante Sans Souci, de conceito slow food de Campos do Jordão, que preparou duas sobremesas funcionais para a ocasião ao lado da chef mineira Priscilla Herrera.

O evento aconteceu no Empório Zest, em São José dos Campos, e contou também com a parceria da Essence Nutrição em Casa.

Pano de fundo

Super concorrida a noite inaugural da Maison Revest, em São José dos Campos, na ultima semana, contou com a presença de arquitetos, designers e lojistas e a participação de fornecedores, como a Amorim e a Karsten.

Durante o evento, com as atribuições como, estoque, logística e infraestrutura de padrão elevado, os convidados puderam ver a diversidade e a qualidade dos produtos que agregam valor aos ambientes e oferecem tecidos de alta qualidade, com entrega rápida e um atendimento diferenciado.

Bebê a bordo

A famosa Dona Cegonha sobrevoa a casa da empresaria Nati Romano, em São José dos Campos. Na última sábado aconteceu o chá de bebê, já que a chegada do filho está prevista para o próximo dia 15. E, por conta disso, ela antecipou as compras e as coleções para supervisionar sua loja à distancia.

Recreio

Há poucos dias para a realização do Oscar Fashion Days o diretor executivo do evento Álvaro Mirapalheta resolveu pedir recreio rápido e se jogou nos braços de Natalie Lucasech para sessões de cuidados e relaxamento.

Em escala na Clinica Lumière, o moço curtiu um programa personalizado que incluiu massagem relaxante com pedras quentes, hidratação de vitamina C e drenagem linfática.