Áries



Sua libido levará você a cometer excessos e a alcançar novos níveis de intimidade que permitirão que você se sinta verdadeiramente feliz consigo mesmo. Estará mais sedutor do que o normal.

Sua tolerância será seu ponto mais forte hoje. Novos encontros serão positivos se você aceitar fazer as coisas de uma forma diferente da habitual. Você tem as suas próprias qualidades.

Gêmeos



Você será tentado a contar tudo para descarregar um segredo que foi difícil de suportar. Você precisa olhar objetivamente para essa pessoa antes de confessar tudo. Suas observações lhe trazem conclusões precisas.

Câncer



Você vai ter a oportunidade de perceber que tem alguns hábitos perigosos. Sua vida amorosa vai melhorar se você aceitar se livrar deles. Coloque-se sempre no lugar do seu parceiro.

Leão



Sua abordagem criativa é acentuada em sua vida amorosa e está abrindo novos horizontes. Depende de você encontrar a felicidade que bate a sua porta. Feche a porta para o mundo exterior e sua interferência.

Virgem



Paz, tranquilidade e sensualidade: isto constitue o programa ideal para você. Seu parceiro ficaria encantado com a oportunidade... E você ganharia também. Terá sorte no dia de hoje; inclusive, receberá a ajuda de um amigo.

Libra



Se você está em uma situação de incerteza, hoje terá a chance de ver as coisas de forma mais clara e de se livrar das dúvidas que pesaram por algumas semanas. Seja observador.Não se ocupe demais.

Escorpião



É hora de dar passos para construir uma vida juntos. Esteja afinado com seu parceiro. Suas tentativas e erros, mesmo sendo discretas, tendem a ser mal percebidas pelas pessoas que o rodeiam.

Sagitário



Aproveite ao máximo o presente para expandir o seu relacionamento. Não hesite em seguir o programa do seu parceiro ou em ser guiado pelos seus amigos - agora mais do que nunca você precisa sair de sua rotina.

CApricórnio



Seus pontos de referência habituais não serão suficientes hoje. Você vai ter uma ideia melhor das coisas se olhar de um ângulo diferente. Não hesite em tentar coisas menos usuais se você for solteiro.

Aquário



Se você estiver sozinho, pode ter um encontro casual. É hora de abordar um assunto embaraçoso com seu parceiro, você ficará surpreso com o resultado! Não julgue mal essa situação.

Peixes



Assuntos do coração serão favorecidos hoje e permitirão que você reconstrua um relacionamento que talvez se torne um pouco frágil. Você estará mais inclinado a fazer concessões e a mostrar seus sentimentos.



Sua criatividade pode ficar confusa com uma influência lunar tão rotineira e pouco surpreendente. Em vez de se retirar para uma solidão altiva, aproveite esta oportunidade mensal para refletir lucidamente sobre suas atividades ou criações. Quando chegar no limite, peça conselhos!