'Acústico em Trancoso - VOL. 1' - Ivete Sangalo



1.



Disco traz repertório com músicas inéditas e sucessos de sua carreira, como: 'Não Precisa Mudar' e 'Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim'.



'Acústico em Trancoso - VOL. 2' - Ivete Sangalo



2.



'7/27'

Fifth Harmony



3.



'25'

Adele



4.



'O Samba Em Mim - Ao Vivo na Lapa' - Maria Rita



5.



'Dangerous Woman'

Ariana Grande



6.



'Coleção - Standard'

Marisa Monte



7.



'Meu Canto'

Sandy



8.



'Made In The A.M -

Standard' - One Direction



9.



'Novas Histórias Ao Vivo'

Henrique & Juliano



10.



