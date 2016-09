VIVER&

- 04:25

De volta

Depois de uma temporada de "dolce far niente" em Ibiza, na Espanha, a modelo e personal de Taubaté Thalita Vieira nem bem aterrissou na cidade e já foi convocada para gravações e participações em programadas do SBT.

Thalita gravou participações no Programa de Sílvio Santos e quadros no Domingo Legal de Celso Portiolli. As produções vão ao ar na próxima semana.

Novo lar

Foi cercado de poucos amigos e parceiros a inauguração da nova sede da empresa AG Global, que atua na Região Metropolitana do Vale do Paraíba há três anos, mas com a "expertise" de dez anos de forte atuação nacional.

Cercada por lideranças empresariais, a sócia fundadora da AG Global, Alexandra Calixto Gioso, fez uma breve apresentação da atuação da empresa e recebeu convidados para um coquetel de comemoração e networking, no edifício New Worker no Aquarius, São José dos Campos.

Talher

São José dos Campos ganhou mais uma opção gastronômica com a inauguração do restaurante do Zest Mercado Empório. Acasa traz como proposta oferecer uma cozinha rápida, mas sofisticada, destacando diariamente três pratos e diversas opções para quem deseja montar o seu.

Além das bebidas convencionais, o restaurante do Zest oferece também sucos prensados a frio, que são 100% naturais, sem adição de água e açúcar; e mesa de saladas ou grelhados.

E aos sábados, o restaurante apresenta o Festival de Massas, com mais de 15 tipos de massas recheadas e secas. Tudo no coração do Jardim Aquarius.

Turbulência

Ainda repercute entre os empresários da cidade a palestra realizada semana passada sobre o tema "crescimento em tempos de turbulência".

Ministrada por Vicent Dubois, professor da Fundação Dom Cabral, o assunto foi o ponto alto do 3º Encontro do Comitê de Presidentes e Dirigentes do PAEX (Parceiros para a Excelência).

O evento é realizado pela CMP Business Solutions. E, segundo seu diretor Marcus Campos,

"a troca de experiências e esse tema foi fundamental para

discutir novas ideias e ações

estratégicas que permitam o crescimento dos negócios, mesmo em tempos de crise".

Fermento

Com 30 anos de atividades completados em agosto último, o hospital ortopédico Orthoservice comemora suas três décadas em São José dos Campos, com um magnifico projeto de expansão para o hospital.

O processo de obras, que teve início no mês de junho, modernizou sua fachada e terá continuidade. Para o próximo ano, o local ganhará obras de ampliação do prédio, que terá sua área física triplicada.

Para que isso fosse possível, foram adquiridos dois terrenos laterais, que totalizarão uma área de 3.000 metros quadrados construídos, incluindo a ampliação do centro cirúrgico, do número de leitos e de consultórios, além da ampliação da recepção, do pronto atendimento e a criação de subsolo com estacionamento.

Serão, ao todo, investidos mais de R$ 6 milhões até o final da construção.

Centro de referencia em ortopedia o hospital ortopédico Orthoservice tem como sócios, Antônio Carlos Corrêa, Marcelo Merlotti e José Augusto Rocha.

Vitrine

Para celebrar a aproximação da estação mais charmosa e quente do ano, as empresárias Cláudia e Pamella Bertaglia reservaram a tarde e o início da noite de hoje para pilotar um coquetel Drinks & Sweets aqui em São José.

E num clima primaveril, elas mostram as novidades da coleção verão da M.Store, no endereço movimentado da Vila Ema, com organização de Lúcia Gomez.