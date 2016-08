VIVER&

- 04:25

Calabresa

Em algumas situações bem específicas, a gente até fica feliz e torcendo para que acabe em pizza!

É o caso, por exemplo, do próximo evento programado pela APAE de São José dos Campos: a tradicional Pizza Solidária!

Vai ser na noite do dia 21 de setembro, abrindo a Primavera, na premiada Troina Pizza Gourmet. Não há a necessidade de comprar o ingresso pois todo o lucro do consumo na noite será destinado às 310 crianças assistidas pela entidade presidida por Vera Buffulin.

O evento tem ainda Marilda Serrano na organização e o apoio do Rotary Clube -- oeste e leste!

Binóculos

Apesar de serem aguardados cerca de 5.000 convidados em suas salas de desfile durante os três dias de uma verdadeira maratona de moda, a organização do Oscar Fashion Days -- de 22 a 24 de setembro -- convocou um grupo de seis profissionais de mídias sociais para olhar de uma forma diferenciada os desfiles do mega evento.

Essas profissionais estarão comentando cada bloco do evento na recém-criada página do OFD 2016 dentro da loja virtual Oscar Calçados.

Entre esses profissionais, blogueiros e influenciadores digitais bastante conhecidos na região. Entre eles, Alex Cursino, Ana Aragão, Brissa Iossel,

Debora Fernandes e Natália

Nascimento.

Baladinha

Falando em OFD 2016, tem baladinha -- das boas -- para os descolados de toda a região amanhã, em São José dos Campos.

Em sua 14ª edição, o Oscar Fashion Days promove sua festa de lançamento no Guten Bier, neste sexta, ao som dos DJs Paulo Faria e Renan Mantone. O evento, embora com grande parte dos convites dirigidos aos convidados VIPs também será aberto ao público e os convites poderão ser adquiridos no local.

Art & Photo

Tem início hoje, em São José dos Campos, a exposição "Circuito das Artes" com a participação de grandes nomes das artes plásticas e da fotografa. A mostra, com curadoria de André Andrade, permanecerá aberta à visitação pública até 26 de setembro, na praça de evento do Vale Sul Shopping.Serão, ao todo, 20 obras de arte e mais de 50 fotografias em exposição.

Entre os destaques estão a artista plástica Clélia Maluf (medalha de ouro na Bienal Internacional de Arte Contemporânea na Alemanha), os fotógrafos Jackson Carvalho (Moscow International Fotography Awards - MIFA, na Russia), e Fábio Piva, fotografo de esportes radicais (Red Bull Photography) ou ainda o ilustrador digital Bruno Miranda que ganhou 4 leões de Cannes

em 2016).

Anexo musical

Sucesso absoluto a estreia, sábado último, do "Anexo do Scala" no Scala Restaurante em Taubaté. O Projeto Scala Dance movimentou a inauguração do novo espaço, com musicalidade dos anos 1980 & 1990 pela dupla de DJS Cláudio Mansur & Paulo Duran e um cardápio retrô que levou a assinatura do chef Carlos Martins. No próximo 17 de setembro, acontece uma "badalada feijoada" no Anexo.