Áries



A atmosfera de hoje será elétrica. Você pode se envolver em uma onda de paixão, se quiser. Você não tem nada a perder canalizando os seus esforços para ser bem sucedido. Se você não tentar, você só vai se sentir frustrado.

Touro



Você trabalhará em um projeto que tinha deixado de lado. Hoje, ele se encaixa perfeitamente na sua vida atual. É hora de colocar esse reavivamento tão esperado em prática.

Gêmeos



Você precisa resolver seus relacionamentos. Alguns deles estão tendo um efeito negativo sobre a sua intimidade, e você está começando a perceber. Você não precisa deles.

Câncer



Alguém próximo a você vai lhe ajudar a perceber uma coisa que está fazendo de errado em seu relacionamento. Leve o problema a sério e dê mais atenção ao ponto de vista do seu parceiro. Você será capaz de defender sua causa.

Leão



Você vai se sentir muito sensível hoje. Você pode usar isso como uma oportunidade para se abrir ou como algo para se esconder. Mande suas dúvidas embora e siga em frente.

Virgem



Seu poder de sedução estará em alta... Você está mudando e tentando melhorar a qualidade de seu relacionamento. Você terá a chance de recomeçar hoje e terá de controlar as finanças.

Libra



Use este dia ao seu favor para ter discussões com o seu parceiro. Mesmo os temas mais difíceis vão parecer mais fáceis de abordar de forma calma. E, desde que você não se irrite, qualquer acordo é possível! Você estará mais leve.

Escorpião



Seu raciocínio rápido não vai deixar que você cometa um erro. Há algumas tentações que você não deve subestimar... Concentre-se em suas necessidades emocionais reais.

Sagitário



Seu parceiro vai surpreendê-lo pela sua espontaneidade. E estes irão despertar necessidades inesperadas em você. Seja o primeiro a explorar as possibilidades!

Capricórnio



Você será dominado por seus nervos e isso poderia prejudicar o seu parceiro. Canalize suas emoções em áreas onde sabe que não vai cometer erros. Não poupe esforços para fazer as coisas darem certo.

Aquário



Um telefonema ou uma mensagem vai pôr você de cabeça para baixo e despertará a sua necessidade de pura paixão. Aproveite o tempo para pensar em tudo antes de tomar uma decisão.

Peixes



Você conseguirá entender totalmente os motivos básicos de seu parceiro. Essa nova visão de seu relacionamento lhe dará razão de ter insistido no momento certo.



QUIROGA

Belo dia

É um belo dia, com suas cores, cheio de encontros e de interações interessantes. Você tem todas as chances de conseguir o que quer: uma promoção, uma promessa, um compromisso, um reconhecimento. Os solteiros devem sair e, aqueles que procuram um emprego, devem espalhar seu

currículo.