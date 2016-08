VIVER&

Até o dia 25 de setembro, acontece na praça de Eventos do shopping CenterVale a feira "Volta ao Mundo". São mais de dez mil de sete países à venda, entre eles, Turquia, Índia, Paquistão, Indonésia, Itália, Tunísia e Brasil. Entre os produtos estão acessórios femininos e objetos de decoração, como toalhas, luminárias, bolsas, pedrarias e vasos, entre outros. Os preços variam entre R$ 5 a R$ 10 mil. "O objetivo do shopping é trazer a cultura de várias partes do mundo para os clientes do Vale do Paraíba. Buscamos sempre levar entretenimento e conhecimento para os nossos consumidores", afirmou Giselle Barros, gerente de marketing, em nota. O espaço é aberto do público e funcionará de acordo com o horário do

shopping. A entrada é gratuita. O Center Vale fica na av. Deputado Benedito Matarazzo, 9.403, no Jd. Oswaldo Cruz.