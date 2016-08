VIVER&

Uma das maiores cantoras da música popular brasileira, Marisa Monte, volta a presentear o Vale do Paraíba com mais um show inesquecível, reunindo seus grandes sucessos em única apresentação na cidade de São José dos Campos.

Vai ser no dia 21 de outubro, mais precisamente no Clube de Campo Luso Brasileiro. Sua última passagem na cidade foi em 1996 e, após 20 anos, Marisa promete continuar surpreendendo o público com a grandeza e a brasilidade de suas obras.

Seu mais recente álbum, "Coleção", lançado em 2016, é um trabalho de coletânea da artista, que enfrentou o difícil desafio de selecionar 13 canções das diversas gravações realizadas ao longo de sua carreira.

O alquimista

Gaúcho no RG, mas joseense no CEP, Gustavo Silva tem vivido a ponte aérea entre São José dos Campos e Porto Alegre nos últimos dias.

É naquela cidade do Rio Grande do Sul em que o moço pilota entre os dias 2 e 4 de setembro o próximo o workshop "A Alquimia e a Árvore da Vida, do mundo simbólico ao despertar da consciência integral".

Gustavo Silva é alquimista, facilitador em workshops em todo o país, com uma "visão do cuidado integral" a partir de abordagens transpessoal e junguiana.

Cabeceira

Continua até o próximo dia 4 de setembro, no Pavilhão do Anhembi em São Paulo a 24ª Bienal Internacional do Livro.

E para a tarde desta quarta-feira, a presença de mais um autor da região do Vale do Paraíba: a professora e escritora Tereza Pasin que a partir das 15h, autografa o seu livro "Senhora Aparecida: Romeiros e Missionários Redentoristas na História da Padroeira do Brasil", no estande M048 da Editoras Santuário e Ideias & Letras.

Solidariedade

A empresária de moda Rose Moreira César, dona da boutique que leva o seu nome em São José dos Campos, volta à cena na tarde de amanhã.

Com direito a um café da tarde, Rose está organizando na Sorri, do Jardim Satélite, uma palestra com a nutricionista Debora de Oliveira Izidoro Caetano sobre nutrição ortomolecular, importante para o corpo como um todo no envelhecimento

Semeando

Notícias como essas é sempre um prazer poder publicar! A

Alcoa Foundation e a American Forests, por meio do programa internacional Global ReLeaf, realizaram na última semana, com o Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, a plantação simbólica de 2.550 árvores, de diversas espécies nativas da Mata Atlântica, no bairro Bengalar, em São José dos Campos.

O objetivo é o reflorestamento de uma área de 1,65 hectare às margens do rio Buquira, um dos afluentes da Bacia do rio Paraíba do Sul.

Criada em 2007, a iniciativa Corredor Ecológico do Vale do Paraíba reúne organizações do primeiro, segundo e terceiro setores em busca de uma meta ambiciosa: reconectar, em 20 anos, 150 mil hectares de fragmentos isolados de Mata Atlântica presentes em propriedades privadas e públicas.

Brilho

Há quase 30 anos no mercado das semi joias, a empresária Ika Coelho inaugura amanhã mais um ponto de venda de suas peças que são objetos de desejo principalmente feminino.

Dessa vez trata-se de uma pareceria, com a Matsunos Conceito, no número 211 da avenida Padre Rodolfo, no Vila Ema.

Por se tratar de instituto de beleza, o local vai ganhar ainda mais força com peças para noivas, como tiaras, e também tudo aquilo que as madrinhas tanto procuram na cidade.

Um bom vinho branco será servido aos amigos já a partir das 14h.