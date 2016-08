VIVER&

Você está se sentindo muito possessivo... Tenha cuidado para não passar isso ao seu parceiro. Estará sensível demais hoje. Pense de forma objetiva. Seja receptívo às ideias dos outros.

Touro



Você está sob a influência de seus desejos libidinosos que o estão levando para o excesso. Adie a tomada de decisões em longo prazo! A sorte está do seu lado. É hora de expressar seu ponto de vista sobre o projeto atual.

Gêmeos



Você terá a oportunidade de experimentar coisas que normalmente não consegue faze, como jogos, shows e entretenimento. Abrace um compromisso com a diversão.

Câncer



Sua abordagem criativa para a sua vida amorosa está em alta. Aproveite isso para tirar o melhor proveito de seu relacionamento e mudar o seu modo habitual de fazer as coisas.

Leão



Você está pensando sobre como melhorar a sua casa e simplificar a sua vida cotidiana. Você vai encontrar mais tempo para passar com o seu parceiro e sair mais. Mesmo dentro de casa, a magia vai estar presente!

Virgem



Seu parceiro está se tornando mais exigente ou pelo menos é assim como você se sente. Mantenha a mente aberta, mas não volte atrás em suas opiniões e não se irrite. Imagine um futuro diferente.

Libra



Você vai precisar de algum tempo sozinho. Não se force a ir contra seus instintos; seja aberto e honesto para evitar mal-entendidos. Termine o que começou ontem. Isto lhe dará mais satisfação.

Escorpião



Você se sente mais otimista, generoso e aberto para o seu parceiro. É hora de expressar seu ponto de vista sobre um assunto estranho. Hoje é um dia bom para fazer grandes esforços, mas não é hora de começar algo novo.

Sagitário



Você vai duplicar os seus esforços para melhorar sua vida amorosa. Não lhe falta motivação. Agora é a hora de descartar ideias ultrapassadas. Você poderá respirar ar fresco em seu trabalho.

Capricórnio



Você está preso na rede de suas próprias emoções e isso vai fazer que seja mais difícil de tomar decisões objetivas. Seja extremamente cuidadoso quando se trata de fazer promessas.

Aquário



A forma como o seu parceiro age vai revelar alguns aspectos incomuns de sua personalidade. Descubra mais por meio do diálogo. Afugente seus medos! Não se envolva a qualquer preço em discussões gerais.

Peixes



Você faria bem em ter um debate adequado com o seu parceiro. Fazer um balanço está na agenda. Se você for solteiro, tenha um olhar crítico sobre si mesmo. Você tem tudo a ganhar com isso.



Você tem muito charme e espírito de iniciativa. Valorize-se hoje. Será fácil sair em busca do ser amado, do colaborador ideal, do produtor generoso ou do parceiro honesto: sua intuição não decepciona e suas trocas são particularmente construtivas.