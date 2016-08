VIVER&

- 04:26

Maratona

Foram dias de palestras, exposições, interferências urbanas, grafite, instalações, lançamentos e um "vai e vêm", um "entra e sai" de arquitetos, designs, decoradores e afins em duas dezenas de lojas e showroons de móveis, objetos, tecidos, utensílios e acessórios.

Está deflagrada a Semana de Design DWalk, de São José dos Campos. Ou melhor, a 1ª Semana de Design DWalk - por quê outras, garantem os organizadores, com certeza, virão!

Maratona 2

E a maratona toda de evento, encerrada no último domingo (28), teve início com a cerimônia de premiação dos arquitetos, designers de interiores e paisagistas inscritos na terceira edição do prêmio Estilo & Design. A premiação foi realizada na noite da última quarta-feira (24), no hotel Nacional Inn, em São José dos Campos.

Em uma atmosfera de confraternização, os finalistas do prêmio presentes no evento puderam acompanhar o bate-papo muito descontraído com Lauro Andrade, idealizador e realizador da DW! Design Weekend na edição de São Paulo.

Entre os premiados, na categoria novos talentos, estão os profissionais Mariana Lobo, Flávia Melo, Célio Melo dos Santos,

Juliana Fazolo e Marcella

Guimarães.

Já na categoria Sênior, levaram o troféu os profissionais Fernando Pherpa, Felipe Mascarenhas, Andrea Murao, Gustavo Martins, Marilice Arruda, Felipe Mascarenhas e Andrea Petine.

A menção honrosa ficou para Natalia Pereira.

Talher

O Sinhores (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) de São José dos Campos e região promove, na noite desta terça-feira , jantar de posse da sua nova diretoria, tendo o restaurante Amicci Dal Vino Al Caffe, de São José, como cenário.

A nova diretoria será presidida por Antonio Ferreira Junior, proprietário do restaurante Villa Velha. Sua atuação segue até agosto de 2021.

Estetoscópio

Foi inaugurada na última semana a Clínica Unique, um centro de especialidades médicas, localizado no Jardim Esplanada, em São José dos Campos.

O evento contou com um pequeno e especializado grupo de convidados, que tiveram a chance de conhecer o local.

O espaço reúne diversas especialidades médicas, munido de uma estrutura moderna e com grandes nomes da medicina da

região.

Entre os sócios estão Paulo de Tarso, Rodolfo Bertti e Rose Marçal. E, entre os diversos campos de atendimento da unidade, estão as consultas médicas em urologia, mastologia, otorrinolaringologia, pneumologia, geriatria e nutricionista.

Trono

Duas das poltronas da Coleção "A Vez dos Estilistas" permanecem em exposição na loja Breton, de São José dos Campos.

A "Tadeu", do designer Ronald Scliar Sassonn, com a estampa assinada pelo estilista Fause Haten, faz referência a um céu azul.

E a "Moliçosa", da designer Rejane Carvalho Leite, tem a estampa assinada por Juliana Jabour, que buscou inspiração nas listas de jerseys de baseball.

Além de moda e design, a ação tem seu lado social. O valor arrecadado com a venda das poltronas será convertido para instituições beneficentes que ainda serão definidas por cada um dos estilistas.