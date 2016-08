VIVER&

- 04:25





Áries





Uma conversa será a chave da sua vida amoosa hoje. É hora de esclarecer mal-entendidos, mesmo se eles forem pequenos, e isso vai melhorar muito o seu relacionamento.

Touro



Sua libido dominará você hoje. Certifique-se de não tomar decisões inalteráveis. Você está aproveitando o presente. As pessoas que você ama serão o centro das atenções.

Gêmeos



Você vai estar mais vulnerável emocionalmente e verá as coisas mais radicalmente. Mande essas dúvidas embora e deixe a vida avançar em seu ritmo natural. Aproveite melhor as oportunidades.

Câncer



Este será um dia muito emotivo. Depois de um rompimento, você volta a se relacionar com uma pessoa que já nem esperava novamente em sua vida. Não esqueça de colocar os pingos nos "is".

Leão



Coloque bases positivas em sua vida amorosa. É hora de fazer perguntas sérias ao seu parceiro e revelar o que você não ousou antes. Hoje é um bom dia para todos os tipos de mudanças.

Virgem



Seu relacionamento com seu parceiro está sob o signo da harmonia e da ternura. Este é um bom momento para continuar as conversas do dia anterior. Proceda com cuidado e com muito tato. Concentre-se e mantenha as ideias claras.

Libra



Sua abordagem criativa é acentuada em sua vida amorosa e está abrindo novos horizontes. Depende de você encontrar a felicidade que bate a sua porta. Feche a porta para o mundo exterior.

Escorpião



Aproveite ao máximo o presente e os prazeres que ele oferece, sem se preocupar com o futuro. Você não é objetivo; não tem sentido tirar conclusões hoje. Espere e observe.

Sagitário



O intercâmbio com as pessoas próximas a você se torna mais claro. É hora de agir com maior privacidade e de esclarecer a comunicação para falar mais habilmente sobre seus desejos. Beba líquidos regularmente.

CApricórnio



Como este não é um mundo perfeito, não se ofenda com o que você considera ser um mau comportamento. A razão não é tão obscura como você pensa. Sua franqueza renderá frutos.

Aquário



Seu relacionamento com seu parceiro está sob o signo da harmonia e da ternura. Este é um bom momento para continuar as conversas do dia anterior. Proceda com cuidado e com muito tato.

Peixes



Seus instintos não vão decepcionar você. Não hesite em seguir sua intuição. Suas iniciativas a respeito de seu parceiro serão admiradas. Você tem o dom de conquistar hoje! As discussões que você tiver serão positivas.



É uma lua fértil, propícia para aqueles que querem uma criança, mas também para os artistas que "dão à luz" suas obras com facilidade e popularidade. Você está prestes a inventar, inovar ou descobrir alguma coisa. Pense em seus objetivos para descobrir oportunidades inesperadas.