Música sofrência e vozes femininas nas rádios

- 03:33

Músicas mais tocadas nas rádios denuncia Brasil de corações partidos



O Brasil foi o país da decepção amorosa em 2016. Ao menos é isso que parece quando analisamos as músicas mais tocadas de 2016 nas rádios do país, segundo levantamento feito pela empresa de monitoramento Crowley.

Diferente de 2015, quando o povo queria curtir uma festa, de acordo com o top 1: "Aquele 1% Vagabundo", de Wesley Safadão, as dez canções do ranking atual falam de separações, términos de namoros e arrependimentos.

Há duas exceções: "Sosseguei", de Jorge & Mateus, e que diz "Se quer ir ao cinema? Eu sou o par perfeito/ Quer curtir balada? Já tem seu parceiro" e "Medo Bobo", de Maiara e Maraisa, sobre o primeiro beijo de um casal.

A lista confirmou a grande novidade do ano: a ascenção das mulheres no sertanejo pop, com nomes como Marília Mendonça e Naiara Azevedo.

O único artista internacional a aparecer no ranking foi Justin Bieber com o seu hit chiclete "Sorry", que esteve em 66º lugar.

