Música sinfônica toca em jacareí

A Banda Sinfônica do Exército, da Funceb (Fundação Cultural do Exército Brasileiro), fará uma apresentação gratuita nesta sexta-feira (31), em Jacareí.

Com um repertório com clássicos internacionais e da Música Popular Brasileira, a Banda tocará na sala Ariano Suassuna, no Educa Mais, às 20h. A entrada é aberta ao público em geral, mas a retirada do ingresso deve ser feita com uma hora de antecedência.

A regência fica por conta do maestro Gilson de Souza, e a Banda Sinfônica já recebeu prêmios como Melhor projeto de Música Erudita e o Prêmio Especial de Cultura, ambos da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Serviço.

O Educa Mais fica na av. Engenheiro Davi Monteiro Lino, 595, Centro.