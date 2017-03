Música rock e baião em s. josé

VIVER&

- 04:37

Nando Reis e Elba Ramalho se apresentam na cidade neste sábado



São José dos Campos recebe neste sábado (18) dois nomes de peso: Elba Ramalho e Nando Reis. A primeira se apresenta na unidade do Sesc, o segundo, no clube de campo Luso Brasileiro.

Nascida no alto sertão da Paraíba, Elba teve forte influência do pai, com quem aprendeu diversos ritmos, como o baião, o maracatu, o xote, o caboclinho e o forró. No espetáculo "O Carnaval do Brasil", às 20h, a cantora oferece ao público exatamente uma fusão de ritmos e influências das festas mais tradicionais do país.

No repertório, a intérprete mostra ao público sucessos de sua carreira. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Sesc e os preços variam de R$12 a R$ 40. A unidade fica na av. Adhemar de Barros, 999, no Jd. São Dimas.

Rock.

Já Nando Reis traz a sua nova turnê "Jardim-pomar", baseada em seu disco de inéditas lançado recentemente.

No show, que tem a direção de Roger Velloso, o público poderá conferir músicas do novo álbum, como "Só Posso Dizer", "Azul de Presunto", "Pra Onde Foi" e "Inimitável", entre outras.

O cantor, é claro, não deixará de lado os grandes sucessos de sua carreira. "Os Cegos do Castelo", "Sou Dela", "All Star", "O Segundo Sol", "Relicário" e "Marvin" também estão garantidos.

O figurino do show ficará a cargo de Alexandre Herchcovitch. O clube Luso Brasileiro fica na estrada municipal Pedro Moacir de Almeida, Km 5, na antiga Vargem Grande.

A apresentação começa a partir das 22h, e os preços variam entre R$60 e R$160. Vendas no site Oceania Tickets.