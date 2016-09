Música red hot no rock in rio 2017

VIVER&

Em enquete realizada pela organização do festival, a banda apareceu entre as mais pedidas pelo público



A banda californiana Red Hot Chili Peppers é a segunda atração confirmada para a edição do evento musical Rock in Rio, que acontece em setembro de 2017, no Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito nesta semana pelos organizadores no Facebook oficial do festival. A banda fará o encerramento do evento, se apresentando no dia 24 de setembro.

Marcado pelo rock com influências punk, Red Hot é autor de hits como "Californication", "Give It Away" e "Under the Bridge".

Recentemente, a banda, formada no início dos anos 1980, mudou sua formação original com a saída do guitarrista John Frusciant. Seu último disco, "The Getaway", foi lançado em junho, e o grupo está em turnê para divulgá-lo.

Alem de Red Hot, está confirmada a presença do Maroon 5. A edição do evento de música acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. O tema será África.