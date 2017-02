música pôr do sol em ilhabela

VIVER&

Toquinho, Zélia Duncan, Guilherme Arantes e Zeca Baleiro vão comandar o Pôr do Sol Musical, em Ilhabela. O festival de música, que começa hoje, segue até o dia 19 de fevereiro, na praia do Perequê.

Quem abre a terceira edição do evento, a partir das 18h30, é o cantor Beto di Franco, que apresenta no palco sucessos da MPB, seguindo de Toquinho, que traz a cidade sua turnê "Voz & Violão".

Já na sexta-feira (17), Larissa Cavalcanti abre a noite, com leituras novas de clássicos de Tom Jobim, Chico Buarque e outros nomes consagrados da música. Zélia Duncan sobe ao palco na sequência.

No sábado (18) é a vez do joseense Renato Barsa dar início a festa com seu projeto "Dusty Jet Pilots", de instrumentos improvisados, antecedendo o show de Guilherme Arantes.

Fechando o evento, no domingo (19), Felipe Felipe Blues Band, da ilha, se apresenta antes de Zeca Baleiro.

Todos os shows são gratuitos. O evento é uma realização da Prefeitura de Ilhabela com direção da RCS Music.