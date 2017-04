Música os Tribalistas estão de volta depois de 15 anos

VIVER&

Depois do reencontro dos Novos Baianos, agora é a vez dos Tribalistas voltarem a se reunir. A banda, que marcou a música nos anos 2000 com hits como "Já sei Namorar" e "Velha Infância", se une para criar músicas inéditas.

O grupo era formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Eles ainda não deram detalhes sobre prazos e projetos. A reunião acontece depois de 15 anos do último e único álbum do grupo, que foi lançado em 2002. Os Tribali stas já davam alguns indícios de que poderiam voltar.

Marisa publicou em 23 de março em seu Instagram um trecho da música "Paradeiro" e, Antunes usou as redes para relembrar uma paródia do grupo feita no programa "Casseta e Planeta" (Globo).