Música oriente: rap em são josé

Nesta sexta-feira (31), São José dos Campos recebe um dos maiores expoentes do rap nacional: o grupo Oriente, que fará o show da turnê "Desorientado", no Dunluce Irish Pub.

A apresentação comemora o lançamento do clipe "Linda, Louca e Mimada", canção do álbum "Yin Yang".

Bio.

O grupo se conheceu em 2008, nas batalhas de rima que Nissin organizava em Niterói (RJ). Desse encontro surgiu a ideia de juntar dois MCs, Chino e Nissin, com o beatbox do Geninho... E um violinista clássico: Bruno.

Formado oficialmente em 2009, o Oriente lançou seu primeiro álbum em 2011, "Desorientado". Logo a canção "O Vagabundo e a Dama" ganhou repercussão nacional. Logo o grupo acrescentou a sua discografia "Desorientado Sem Cortes". O terceiro disco, de 2014, foi "Oriente Acústico".

E, neste mês, a música "Linda, Louca e Mimada" ganhou o tão aguardado videoclipe, com a participação da atriz Agatha Moreira, interpretando as três facetas da personagem título da canções.

Serviço.

O show acontece a partir das 23h. O Dunluce Irish Pub acontece na praça Cândida Maria César Sawaya Giana 4, no Jardim Apolo I. Ingressos: a partir de R$ 15 (mulheres) e R$ 20 (homens). Inf.: www.dunlucepub.com.br.