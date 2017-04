música nublu jazz no sesc

VIVER&

Consolidado entre os amantes de música, o Nublu Jazz Festival chega à sua sétima edição. O evento acontece a partir de hoje no Sesc São José dos Campos e conta com nomes do jazz, soul e R&B nacional e internacional.

Nesta quinta-feira, a partir das 20h30, o DJ: Dvbz abre a programação. Depois será a vez do lendário grupo inglês de funk afro-caribenho Cymande. O grupo formado em 1970 virá pela primeira vez ao Brasil. No repertório, influências do soul, jazz, reggae e afrobeat.

Fechando a noite o Samba do Absurdo, novo projeto de Juçara Marçal, ao lado dos músicos e compositores Rodrigo Campos e Gui Amabis. Conhecida principalmente como integrante do Metá Metá e autora do premiado álbum "Encarnado", a cantora é dona de uma das vozes mais belas e relevantes da música brasileira.

O evento segue por esta sexta-feira (7) e o sábado (8). Confira a programação completa no site de OVALE

(www.ovale.com.br). O Sesc São José fica na av. Adhemar de Barros, 999, Jd. São Dimas. Ingressos a partir de R$ 15.