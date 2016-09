Música MV bill se apresenta em s.josé

VIVER&

- 04:26

Rapper carioca comemora na cidade os dez anos de lançamento da música Estilo Vagabundo em show

bio



Cantor começou a carreira compondo sambas enredos com seu pai; seu primeiro disco é de 2000



O rapper carioca MV Bill estará em São José nesta terça-feira, véspera de feriado. O cantor se apresenta no Dunluce Pub a partir das 21h.

Com 17 anos de carreira e oito álbuns lançados, o cantor comemora na cidade 10 anos de lançamento do documentário "Falcão - Meninos do Tráfico" e 10 anos da música "Estilo Vagabundo", combate épico que traz uma discussão entre o rapper e sua parceira, que, no som, falam sobre ciúmes e desconfianças.

Aliás, MV Bill vem esse ano cheio de projetos. O cantor lançou o canal do YouTube (www.youtube.com/mvbillcd) e o EP "Estilo Vagabundo", que conta com novas versões de seu hit homônimo e "Amor Bandido".

Histórico.

Além de rapper, MV Bill é ator, escritor e ativista. Sucesso de público e crítica, seu trabalho "Falcão - Meninos do Tráfico", editado em livro e DVD, alcançou enorme repercussão internacional.

Visionário, o rapper fez o primeiro vídeo clipe de Realidade Virtual do país -- "Só Deus Pode me Julgar"--, em 2013. Em 2015, o cantor surpreendeu novamente com um show em que foram distribuídos 500 óculos de realidade virtual .

Bill está no canal Music Box Brazil comandando o programa "Hip Hop Brazil". E, no rádio em "A voz das periferias", na Roquette Pinto (RJ - 94,1FM).