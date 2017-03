música muito suingue e samba no vale

VIVER&

Com muito suingue e uma voz potente, sobe ao palco da unidade do Sesi São José dos Campos, neste sábado, Paula Lima. O show acontece às 2 0h, no palco externo.

Pelas bandas de cá, a cantora apresenta seu show 'Mil Estrelas'. No repertório canções já conhecidas do público, como "Meu Guarda Chuva", "É Isso Aí", "Quero ver você no baile", "Tirou Onda" e "Cuidar de Mim".

"Preparei esse repertório com muito amor. Vocês vão receber uma cantora feliz e apaixonada, além do meu sexteto maravilhoso", afirmou em nota. "Vou cantar as novas 'Fiu Fiu' e 'Mil Estrelas', além de algumas releituras interessantes de meus hits".

Paula já esteve na cidade em outras ocasiões. "São José dos Campos sempre me recebe tão bem. A vibração e o calor do público são 'mega' especiais. Já vivi muitos momentos importantes e incríveis aí. Estou ansiosa e feliz, pois vamos fazer um lindo encontro e compartilhar energia positiva!", disse.

Lançamentos.

A cantora trabalha no lançamento de dois singles. O primeiro "Mil Estrelas", que já chega as rádios com ares de hit com seu suingue pop soul. A canção fala de amor e dos apaixonados, de forma leve e viciante.

Já em "Fiu Fiu", Paula mostra seu lado militante. A cantora não gosta de letras de "sofrência", prefere mostrar a força da mulher nas canções. E esta traz exatamente isso.

Vibrante e descontraída, "Fiu Fiu" mostra que a elegância do homem na arte da conquista ainda é a melhor forma de ganhar o coração feminino.

A canção foi feita sob medida para a cantora. "Estou a serviço da música. A arte de sentir, fazer e compartilhar é meu maior prazer", afirmou.

Bio.

Paulistana, a cantora é formada em Direito pela Universidade Mackenzie e estudou por ano piano erudito e é dona de cinco álbuns solos. Com "Samba é do Bem", de 2014, foi indicada ao Grammy Latino.

Nos anos 1990 integrou bandas como Zomba e Funk Como Le Gusta. E em 2011 encarou o desafio de ser protagonista do clássico musical "Cats", com direção da equipe original da Broadway. Nele, ela vivia Grizabella, personagem que alcançava seu auge cantando o clássico "Memory".

Na TV, integrou a banca de jurados do programa "Ídolos" (SBT) e foi comentarista do Carnaval em São Paulo.

Serviço.

O Sesi fica na Av. Cidade Jardim, 4389, no Bosque dos Eucaliptos. A entrada para o show é gratuita. Informações de reserva e retirada dos ingressos estão disponíveis no site da instituição: www.sesisp.org.br/meu-sesi.