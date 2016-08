Música maroon 5 confirmado no próximo rock in rio

VIVER&

- 04:26



A banda Maroon 5, do vocalista Adam Levine, estará no Rock in Rio. A atração foi anunciada pela produção do festival no último sábado (27), durante o lançado oficial do projeto Amazônia Live Rock in Rio, em Manaus.

Essa é a primeira atração do evento, que será realizado em setembro de 2017 na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Maroon 5 esteve no line-up do festival em 2011. Mas, segundo Roberto Medina, idealizador do evento, o grupo foi o segundo mais votado pelo público no site do Rock in Rio.

Os ingressos começam a ser vendidos em novembro.