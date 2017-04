música lucas & priscila em alta

VIVER&

Lucas & Priscila. Pode guardar o nome dessa dupla sertaneja na memória. Além da agenda lotada de shows pelo Vale do Paraíba, foi o casal que abriu o show das sertanejas Maiara e Maraísa, no último dia 2, em Guaratinguetá, e estará no palco pouco antes de Marília Mendonça, no próximo dia 30, em São José. Ou seja, sucesso à vista.

No repertório, além das clássicas do gênero, estão ainda "Pode ser", "Escolha Certa" e "Sai Fora". Esta última com mais de 160 mil visualizações nas redes sociais.

"Iniciamos a nossa carreira nos apresentando em bares de São José. Depois, começamos a estender para Jacareí e Taubaté. E, aos poucos, o público foi reconhecendo nosso trabalho. Quando percebemos estávamos abrindo shows de cantores famosos como Maria Cecília & Rodolfo, Thaeme & Thiago, Bruno & Barreto, Chitãozinho & Chororó e Bruno & Marrone", contou Lucas.

O cantor, aliás, toca violão desde os 12 anos de idade. "O instrumento foi um presente do meu avô", contou ele. "'Descobri' minha voz aos 15 anos, quando formei minha primeira dupla sertaneja".

Priscila, por sua vez, veio de uma família de cantores e aprendeu a cantar na igreja. "Comecei fazendo backing vocal para o Lucas e em seguida começamos a cantar juntos".

Repertório.

Antigos namorados, hoje Lucas e Priscila são apenas parceiros na música e a união nos palcos acabou fazendo com o que eles apostassem em canções unissex, o que tem agradado ao público.

"A maioria das nossas músicas são histórias de relacionamento que deram ou não certo. Mas não nos consideramos uma dupla romântica. Temos um estilo mais dançante e animado", afirmou Lucas. "No show, nosso público é dividido entre mulheres e homens", continuou Priscila.

Na agenda, a dupla estará no 'A Baronesa' (13) e no Guten Bier (15), ambos bares em São José dos Campos.