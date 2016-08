VIVER&

Começa em 12 de setembro a venda de ingressos do Lollapalooza 2017. Além dos pontos de venda e na bilheteria do Citibank Hall, em São Paulo, as entradas estão disponíveis no site da Tickets For Fun.

Os ingressos do primeiro lote já possuem preço definido: o Lollapass para os dois dias de festival custará R$ 400 e o Lollalounge, R$ 1.400.

O evento acontece entre os dias 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up ainda não foi divulgado.