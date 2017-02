Música gaga no rock in rio 2017

VIVER&

Neste ano, a Cidade do Rock, onde acontece a festa, será montada no Parque Olímpico, no

Rio de Janeiro



A estrela pop Lady Gaga estará no Rock in Rio 2017, festival que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 15 e 24 de setembro. A cantora será a principal atração no primeiro dia do evento.

O anúncio foi feito nesta semana pelos organizadores do Rock in Rio. Gaga, que se apresentou no último domingo (5), no intervalo do Super Bowl, no Texas, Estados Unidos, também anunciou a passagem pelo Brasil em seu Facebook.

A cantora virá ao país com a turnê "Joanne World Tour" do seu disco "Joanne", lançado em outubro do ano passado, e que conta com os sucessos: "Million Reasons" e "Perfect illusion". Certamente estarão no repertório do show os hits "The edge of glory", "Poker face" e "Born this way"

Além de Gaga, estarão no Rock in Rio Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Maroon 5, Bon Jovi e Billy Idol.

Ingressos serão vendidos a partir de 6 de abril pelo site Ingresso.com.