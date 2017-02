Música Fresno toca em são josé

VIVER&





Com um som mais pesado em relação àquele que a consagrou em 2008, na ocasião do álbum "Redenção", a banda Fresno vem a São José dos Campos neste sábado (4) onde lançará seu novo disco: "A Sinfonia de Tudo Que Há", sétimo álbum de estúdio.

O show acontece no Hocus Pocus, que fica na Rua Paraibuna, no centro, e promete ser menos pop. O novo disco resgata o hardcore que formou a banda em 1999.

E, para o set list, a Fresno optou por misturar as músicas do novo trabalho como "Sexto Andar", "Axis Mundi" e "Hoje Sou Trovão" (que, aliás, teve a participação de Caetano Veloso, no disco), com canções antigas como "Diga PT2", "Revanche" e "Redenção", entre outros hits.

"Tentamos montar o novo repertório traçando relações dessas novas músicas com as canções antigas que parecem fazer parte da história do disco", disse o vocalista Lucas Silveira em nota.

Além dele, estão na banda os músicos: Vavo na guitarra, Mario no teclado, e Guerra na bateria.