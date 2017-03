Música fenac abre inscrição

VIVER&

Estão abertas as inscrições para o 47º Festival Nacional da Canção, que reúne canções compostas por brasileiros do país inteiro. As inscrições estão abertas até o dia 5 de junho.

A inscrição pode ser feita no site www.festivalnacionaldacancao.com.br . Os documentos requeridos deverão ser enviados pelos Correios. A taxa de inscrição é R$ 15.

O Fenac distribuirá R$ 200 mil em prêmios, além do troféu Lamartine Babo.

As eliminatórias acontecerão em Minas Gerais, no dias 28 e 29 de julho, na cidade de São Lourenço; em 4 e 5 de agosto em Extrema; e, 11 e 12 de agosto em São Thomé das Letras; em 25 e 26 de agosto em Três Pontas e em 1º e 2 de setembro em Guapé.

As finais e semifinais serão realizadas em 7, 8 e 9 de setembro, em Boa Esperança.