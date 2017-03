Música ed sheeran quebra recorde de streaming

VIVER&

Chegou as lojas o primeiro disco "Blockbuster" de 2017. Trata-se de "Divide", de Ed Sheeran. O álbum se tornou o mais recente exemplo de revolução do streaming na indústria da música.

O cantor arrasou o recorde do Spotify de mais streams em uma semana: 375 milhões no mundo -- batendo, inclusive, os 223 milhões conquistado pelo cantor The Weeknd.

Sheeran, aliás, tem nove canções no Top 10 britânico, enquanto todas as dos novo álbum estão no Top 100.

Mercado.

De olho no resultado, alguns profissionais da indústria cinematográfica aproveitaram para criticar o serviço. "Se já houve algum sinal de que o streaming está quebrando as paradas, é este", afirmou o analista de mídias digitais Mark Mullingan, em seu blog "Music Industry".

Nos Estados Unidos, no entanto, o resultado da performance do disco --tanto em download quanto na venda da mídia física (CD)-- revela que neste momento de transição os velhos formatos ainda não estão mortos.

Segundo a Nielsen, empresa de pesquisa de mercado, o cantor vendeu 135 milhões de discos no país.