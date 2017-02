Música Birdlegg: blues em São José

VIVER&

- 03:36



À primeira audição, o blues parece se repetir na fórmula. Mas o gênero que serviu de base para o desenvolvimento de quase toda a música americana tem suas diferenças. O gaitista americano Birdlegg é daqueles que traz classe ao blues eletrificado de Muddy Waters. Hoje, no Gasoline Brothers, às 21h, em São José, o músico mostra esse som.

Nascido na Pennsylvania, em 1947, Birdlegg começou a tocar harmônica aos 26 anos. Em 1975, mudou-se para a Califórnia, passando a tocar nos clubes ao lado de nomes como J.J. Malone e L.C. Robinson. O blues de Birdlegg não tem o lamento do sul e nem é tão direto como o blues de Chicago. Flerta com o jazz, com ao música latina e cria climas diferentes daqueles bares enfumaçados. É música para dançar com felicidade.

No repertório de seu shows figuram composições próprias, como "Barely hanging on", "Meet me on the corner" e "Don't set down at the table" e versões para clássicos como "You up set my mind", de Jimmy Reed, e "Fanny May", de Glasco Waynon.

O Gasoline Brothers fica na av. Dr. João Batista de Queiroz Junior, 718, no Jd. Indústrias, em São José.