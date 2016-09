música banda jamz em são josé

VIVER&

Finalista da primeira edição do programa "SuperStar", da Globo, a banda Jamz estreia sua nova turnê nesta sexta-feira (2), às 21h, no teatro Colinas, em São José dos Campos.

No show "Tudo Nosso", canções de seus álbuns de estúdio, "Insano" (2014) e "Eu Quero, Eu Gosto" (2015), entre outros sucessos, como "Everything I Own", que esteve presente na novela "Império" (2014) e "Can't Take My Eyes Off You", tema dos protagonistas na atual "Sol Nascente".

"Esse show será muito importante para nós. Temos ensaiado bastante para que seja um 'showzão'!", disse o guitarrista Paulinho Moreira.

A banda foi criada oficialmente para o programa, mas os músicos tocavam juntos dois anos antes da Jamz. "Acompanhávamos diversos artistas. E o programa foi um incentivo para oficializarmos a banda", contou o músico.

Cheios de suingue, entre as influências do grupo estão Michael Jackson, Stevie Wonder e Marvin Gaye.