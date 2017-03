Música áfrica no 'rock in rio'

VIVER&

Festival que acontece em setembro irá homenagear o continente na Rock Street



O continente africano será o homenageado no Rock in Rio deste ano. As tradicionais casas representarão 20 países da áfrica, como Egito, Zimbábue e Camarões.

"Nossa ideia foi homenagear a África moderna, porque a música africana está na base da cultura contemporânea. Queremos contar isso para as novas gerações. Muitas pessoas não sabem que os ritmos que nasceram na África inspiraram outros, como o rap, o jazz, o reggae e o rock", afirmou Roberta Medina, vice-presidente do festival, em entrevista ao jornal "O Globo".

Durante os sete dias de evento, a Rock Street terá uma série de atrações, como a apresentação de dança da Escola Carioca Danças Negras, do Brasil; grupo de percussão, como o Les Tambours de Brazza, do Congo; e shows com artistas locais, como a da cantora Mamani Keïta, nascida no Mali, e a banda Ba Ciossoko, da Guiné.

Também estão confirmados, Fredy Massamba (República do Congo), Alfred et Bernard (Burundi) e Tyour Gnaoua (Marrocos).

"A África é a mãe de todos os ritmos. Queremos destacar como a música africana foi incrementada pelo 'novo mundo'. A diáspora africana tem um papel muito importante na música contemporânea. Então, nada mais feliz do que um festival como o Rock in Rio ter nessa edição de 2017 uma rua dedicada exclusivamente aos artistas do continente africano", completou Toy Lima, responsável pela curadoria artística, também em entrevista à publicação.

serviço



O evento acontece de 15 a 17 e de 21 a 24 de setembro, no Rio de Janeiro; ingressos custam R$ 455 (inteira)