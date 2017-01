museu Atividades de férias para as crianças em campos do jordão

VIVER&

De olho nas férias escolares, o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, oferecem neste mês uma programação especial para a criançada.

Até o dia 31, dentro do programa "Férias no Museu", serão realizadas atividades como contação de história, vivências na natureza e ações envolvendo música, dança e arte circense.

Hoje e nos dias 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29, o foco será em música e dança. Já amanhã e nos dias 13, 15, 20 e 27, haverá no local oficinas de colagem.

Nos dias 7, 8, 11, 18 e 25, as atividades são votadas para a natureza e sua preservação; e nos dias 8, 15, 22 e 29, amantes da literatura encontrarão no museu lendas, cordéis e entre outras histórias. Fechando a programação, o dia 28 será dedicado ao circo.

A entrada é gratuita.