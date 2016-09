Multishow terá novo seriado

VIVER&

Nova atração será inspirada no seriado 'Chaves', com humor mais leve a fim de conquistar a todos





Na noite de segunda-feira, na Tartuferia San Paolo, Eliana lançou a sua loja on line de venda de flores, em parceria com a Giuliana Flores.

Mariana Ximenes é a convidada do "De Cara", na FM O Dia e internet, hoje, 20h, com Leo Dias, Gominho e Dede Galvão.

Hélio Sileman, homem de TV dos mais conceituados, está desenvolvendo na sua produtora um leilão inovador, sob encomenda do Smart Agro.

Das mais interessantes a iniciativa do SBT em preencher a sua madrugada com telejornais. Só não sei se existe material suficiente para tanto ou mesmo condições para o seu departamento de jornalismo oferecer um trabalho a altura de quem está ligado no horário.

Na próxima segunda, a TV Cultura e a TV Brasil passam a apresentar "O Desafio do Elmo", primeira animação com os personagens do Sésamo, nos intervalos de programação infantil.

A parceria Globo e O2 iniciou testes para a formação do elenco da série "Cidade dos Homens", que terá 4 episódios e estreia em janeiro.





bate - rebate



CANAL 1



Está fora

Eduardo Vaz, uma das peças mais importantes na transmissão da Olimpíada, deixou a Record na última sexta-feira. O seu contrato não foi renovado, sob a alegação que não existe nenhum trabalho previsto.

Ainda mais grave

Ontem, aqui se falou da Record News sem sinal em Fortaleza e em outras inúmeras cidades. Não foi um problema eventual, mas algo recorrente nos últimos tempos. Chega a ficar até um mês fora do ar.

Vale o aviso

É importante que todas as redes de TV, com a contagem regressiva do desligamento do analógico em curso e de acordo com as normas estabelecidas pela Anatel, façam uso das barras superior e inferior, o letterbox, para as necessárias informações. E ninguém, depois, se queixar que não foi avisado.

Justiça - 1

A Globo marcou para 9 de outubro a estreia de "Segredos de Justiça" no "Fantástico" .Trata-se de uma série em cinco episódios, protagonizada por Glória Pires, sobre casos de direito de família. É baseada no livro "A Vida não é justa", da juíza da vara de família Andrea Pachá. A cada episódio, uma história de casos que já passaram por ela.

Justiça - 2

No programa, Glória interpreta a juíza, e atores reconstituem, em participações especiais, os casos. Fazem parte desta série nomes como Felipe Camargo, Heloisa Périssé, Natália Lage, Ângelo Antônio, Nelson Freitas, Gisele Fróes e Tonico Pereira.

Liberado

A gripe, que tem feito inúmeras vítimas, também pegou Silvio Santos mais uma vez e obrigou o nosso herói a se afastar do trabalho nos últimos dias. Ontem, liberado pelos médicos e novamente no melhor da sua forma, ele voltou a gravar no SBT.



O Multishow, da Globosat, ainda sem revelar mais detalhes, está desenvolvendo um novo projeto, outro com Paulo Gustavo à frente, para ser apresentado no ano que vem, sob responsabilidade da produtora Fábrica, a mesma do "Vai Que Cola".

E nesse novo programa, o Paulo será um palhaço desempregado, com toda a sua ação centralizada numa vila de casas, ao melhor estilo... "Chaves". Isso aí, perfeitamente assumido, mas sem ser uma cópia descarada dele. Tantoque o tom da comédia será, inclusive, mais leve do que de costume, a fim de conquistar os mais variados públicos.

Pelo fato de estar em processo de criação, não há data de início das gravações. Mas o que se sabe é que se trata de um pedido do Multishow, bem ajustado às características do Paulo Gustavo.



