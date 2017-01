Multishow quer Luan Santana

VIVER&

Juliana Knust, ex-Globo, fechou contrato com a Record para viver uma rainha em "Belaventura". A Record também anuncia Gabriel Ferrarini, Dayane Souza e Desireé Della Volpi para o elenco...

..."Belaventura" entrará na sequência da reprise de "A Escrava Isaura".

"Dois Irmãos" atingiu terça-feira recorde de audiência em São Paulo: 22 pontos.

No Rio, 24. Foram 2 pontos a mais do que o capítulo de terça passada nas duas praças.

Na Record News, Pedro Leão passou a apresentar o "Link Record", ao lado de Lidiane Shayuri, e o jornal "Hora News"...

...Como informado, o "Link Record" perdeu Clébio Cavagnolle para o "Jornal da Record" em Brasília.

Tom já grava a nova temporada de Multi Tom, a 3ª, a partir do dia 30 de janeiro.

Não é uma informação oficial, mas já circula há algum tempo na Globo. Comenta-se que Fernanda Gentil, sempre em alta na casa, poderá deixar o Esporte e migrar para o Entretenimento.

...Daí também o possível interesse na contratação de Larissa Erthal, que visitou a Globo (SP) na terça-feira.

... Número 1 da produtora Casablanca, parceira da Record na área de novelas, a empresaria Arlette Siaretta também encontra-se em Miami para conferir mais uma edição da Natpe.

As principais TVs estão com representantes no evento.



bate - rebate



CANAL 1



Globo nega

A assessoria da Globo não confirma a presença de Kéfera Buchmann na próxima "Malhação" escrita por Cao Hamburger. O escritor, a propósito, está batendo cartão no Projac, Rio, para conhecer os detalhes da cidade cenográfica da novela.

Bola para ele

Marcelo Courrege será um dos encarregados de produzir reportagens especiais na Rússia sobre a Copa do Mundo, mas a Globo ainda não definiu quando terá início esse trabalho. Courrege dedica-se no momento a uma série na Indonésia para o "Esporte Espetacular".

Tá dentro

Rodrigo Scarpa, o Vesgo do "Pânico", sem surpresas, está confirmado na temporada 2017 do programa na Bandeirantes.

Shirlipe

Os atores Sabrina Petraglia e Marcos Pitombo estão à procura de um texto para protagonizarem no teatro. A ideia é levar aos palcos um espetáculo que possa discutir o relacionamento nos dias atuais.

Novidade

No próximo dia 6 de fevereiro, a ESPN Brasil estreia em sua grade o "ESPN Agora". Primeira atração ao vivo do dia, às 9h, o programa irá ao ar de segunda à sexta-feira com apresentação de Marcela Rafael e resumo dos principais eventos do dia no futebol brasileiro e internacional, NFL, NBA, NHL, surfe, tênis e demais eventos do cardápio esportivo dos três canais da ESPN. Terá uma hora de duração.

Nova temporada

O humorista e roteirista Paulo Vieira está garantido na temporada deste ano do "Programa do Porchat" na Record, com retomada das gravações em março. Ele inclusive irá desfilar um maior repertório de paródias e personagens. Portanto, não existe possibilidade nenhuma de mudança para o SBT.



O Multishow (Globosat) fechou o ano de 2016 com a maior audiência registrada desde o início da medição do Ibope para a TV paga, em 2001. Além disso, também conquistou o sexto lugar no ranking de TV paga no horário nobre (entre 19h e 1h), melhor colocação desde 2007.

Entre os destaques da programação, o "Música Boa Ao Vivo", com Anitta; "Multi Tom", do Tom Cavalcante; "Tudo Pela Audiência"; a quarta temporada do "Vai Que Cola"; a estreia de Fernanda Souza como apresentadora no "Vai Fernandinha" e a quinta temporada de "220 Volts" com Paulo Gustavo, entre outros.

E nos próximos dias poderá acontecer a assinatura de contrato de Luan Santana com o Multishow para o comando de um programa nesta temporada. As duas partes querem iniciar a parceria, já estão se organizando quanto às datas de apresentação, mas, antes, precisam fechar os valores.

Se tudo der certo, será um programa ao vivo, às quartas-feiras, com o artista recebendo convidados e cantando com eles vários gêneros musicais.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery