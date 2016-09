morre peninha, do Barão vermelho

VIVER&

- 04:24

Percussionista foi vítima de um choque hemorrágico no estômago



O percursionista da banda Barão Vermelho, Paulo Humberto Pizziali, o Peninha, morreu nesta segunda-feira, 19, no Rio de Janeiro. O músico morreu em decorrência de um choque hemorrágico no estômago.

Ele tinha 66 anos e estava internado desde setembro por problemas no abdômen no hospital da Lagoa, no Rio. No decorrer de seu atendimento foi constatado um quadro grave de hepatite C, que causou uma cirrose hepática, impossibilitando sua recuperação.

"Queridos amigos e familiares, é com pesar que venho comunicar que o pai dos meus filhos, Paulo Humberto Pizziali faleceu agora, no hospital da Lagoa. Peço aos meus queridos amigos do face e de toda a minha vida, que orem por ele, cada um na sua fé. Os filhos dele estão muito abalados. Peço que orem por eles também", escreveu no Facebook.

História.

Peninha começou a tocar com o Barão no disco "Declare Guerra", de 1986, primeiro álbum do grupo sem Cazuza. Logo, ele foi chamado para se apresentar com a banda em shows e se tornou membro fixo.

"Impossível descrever a nossa dor e sofrimento nesse instante pela perda de um amigo tão querido, músico da mais alta qualidade e figura humana inigualável. Seu suingue, bom humor e alto astral ficarão tatuados, como ele, na nossa memória", publicou o Barão.

Peninha será velado no Memorial do Carmo, no Rio. A cremação ocorrerá às 13h30.